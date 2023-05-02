Три причини не заряджати телефон, навіть якщо він розряджений: ніколи не допускайте цих помилок

Не допускайте цих помилок під час заряджання телефону, якщо хочете продовжити життя телефону

У деяких випадках акумулятор телефону може повністю розрядитися. Однак перед підключенням мобільного телефону до розетки необхідно вжити певних запобіжних заходів, щоб продовжити термін служби акумулятора.

Щоб батарея вашого телефону працювала довше, важливо уникати певних помилок та жестів. Бувають ситуації, коли акумулятор телефону не слід заряджати, пише santeplus.

Коли не можна вмикати розряджений телефон

Коли телефон піддається впливу екстремальних температур

Коли смартфон піддається впливу екстремальних температур, рекомендується не заряджати його. Це може значно скоротити термін служби батареї, а в деяких випадках і порушити його роботу. Після сильного перебування на сонці дайте йому охолонути протягом декількох хвилин перед заряджанням.

Коли телефон перегрівається

Мобільний телефон часто нагрівається, коли батарея перевантажена. Це може бути пов’язане з більш частим використанням деяких енергомістких програм. Якщо пристрій перегрівається, цей знак повинен утримувати вас від заряджання. Краще зачекати кілька хвилин, перш ніж підключити телефон.

Коли зарядний пристрій для телефону не підходить

Якщо зарядний пристрій не є оригінальним, пристрій може легко нагрітися. Замість використання дешевої моделі, краще вибрати сумісний зарядний пристрій, щоб не пошкодити акумулятор і не викликати перегрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.