Додає кілька годин заряду: як правильно налаштувати яскравість екрану на Android та iOS

Використання автоматичної корекції яскравості екрана може дозволити продовжити час роботи батареї

Користувачі смартфонів шукають можливості пришвидшити їхню зарядку чи заощадити той заряд, що вже є. Одним з основних факторів, що впливає на рівень заряду батареї є яскравість екрана.

Ви можете вручну встановити рівень яскравості свого телефона відповідно до своїх уподобань або встановити його в режим автоматичної яскравості, коли яскравість екрана телефону автоматично регулюватиметься відповідно до навколишнього освітлення. Reliancedigital стверджує, що це значно економить час роботи батареї. Зокрема з функцією автоматичної яскравості можна збільшити час автономної роботи приблизно на 2–2,5 години.

Налаштування яскравості на Android

Проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб відкрити панель швидкого доступу. Проведіть пальцем або перетягніть повзунок яскравості, щоб налаштувати рівень яскравості вручну або обрати опцію автоматичного налаштування.

Зазначимо, що всі параметри можна знайти в "Налаштуваннях". Там також можна відкоригувати час очікування на вимкнення екрана або режим сну, який автоматично блокуватиме екран після встановленого періоду бездіяльності. Це дозволить зекономити енергію.

Налаштування яскравості на iPhone

Для продовження терміну служби акумулятора Apple радить зменшити екран або увімкнути автоматичну яскравість.

Щоб затемнити, відкрийте Центр керування та перетягніть повзунок Яскравість униз.

Автоматична яскравість підлаштовує екран до умов освітлення. Для активації перейдіть у Налаштування > Доступність. Торкніться "Розмір дисплея та тексту", а потім увімкніть "Автоматична яскравість".

Іншим дієвим способом заощадження батареї вважається підключення до Wi‑Fi. Вважається, що це економніше аніж використовувати мобільний інтернет.

Раніше "Телеграф" розповідав про технологію швидкої зарядки. Нею треба користуватися коректно. Є також й інші технології зарядки, зокрема — бездротова.