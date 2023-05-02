"Катюша" по-чеськи: ЗСУ показали нову РСЗВ від європейських союзників

РСЗВ здатна бити на дальність до 40 км

На передових позиціях ЗСУ з’явився чеський РСЗВ BM-21 MT на шасі вантажного автомобіля Tatra T815-7T3R2T з повним приводом.

Фото нової РСЗВ було показано у Twitter ресурсу Ukraine Weapons Tracker з поясненням, що техніка з’явилася на озброєнні ЗСУ не так давно.

BM-21 MT є модифікацією радянської РСЗВ БМ-21 "Град" з артилерійською установкою на 40 ракет калібру 122 мм, поставленої на шасі Tatra, так що загальна вага системи складає 16,3 тонни.

Як заявляє виробник системи, чеська компанія Excalibur Army, дальність удару BM-21 MT сягає 40 км. Щоправда, все залежить від типу боєприпасів, адже звичайні уламково-фугасні снаряди б’ють на 20 км. РСЗВ має новітню систему управління вогнем із сучасною електронікою і балістичним калькулятором, що дозволяє вести точний вогонь. У разі необхідності масування вогню, залп із 40 ракет дозволяє накрити разом площу в три гектари.

Чеська Катюша

Сама установка здатна рухатися зі швидкістю до 90 км/год по шосе і 30 км — бездоріжжям. Запасу палива вистачить приблизно на 1200 кілометрів ходу (у радянського прабатька на шасі "Уралу-375" операційна дальність шосе не перевищувала 400 км).

Розрахунок цієї "катюші" складається з трьох осіб — водій і два оператори РСЗВ. Цікаво, що це на одну людину менше, ніж у ВСУ, що вже використовується, теж чеській пусковій установці RM-70 Vampire. Тобто рівень автоматизації в BM-21 MT помітно вищий.