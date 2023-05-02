Які функції потрібно відключити на телефоні, щоб батарея не розряджалася: простий лайфхак

Батарея буде розряджатися повільніше, варто лише внести пару корективів у налаштування

Мобільний телефон може швидко розряджатися. Однак є кілька простих способів зберегти дорогоцінні відсотки заряду. Не всі функції на гаджеті повинні працювати цілодобово та пожирати батарею, як і популярні програми.

Якщо потрібно, щоб телефон не сідав занадто швидко, скористайтеся одним лайфхаком. Його суть у деактивації певних опцій, передає pcmag.com.

Відключення місцезнаходження та бездротових служб збільшить автономний час роботи смартфона. Навіть коли ви не користуєтесь телефоном, з нього відправляються всілякі сигнали, які можуть розрядити акумулятор. Якщо вам потрібна максимальна потужність батареї, кілька серверних служб ви можете відключити. Це хороша альтернатива режиму повного енергозбереження.

Wi-Fi, Bluetooth та мобільні дані помітно витрачають енергію акумулятора. Простий спосіб заощадити заряд батареї: активувати режим "У літаку", це миттєво відключить гаджет від усіх цих послуг і заощадить трохи енергії.

Служби GPS зручні, але сильно розряджають пристрій. Ви можете повністю вимкнути служби визначення місцезнаходження через "Параметри" > "Місце розташування". Однак це може порушити роботу ряду застосунків. Натомість краще налаштувати "Дозволи для програм", щоб відкликати доступ лише до певних додатків.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вимикати мобільний телефон на ніч, якщо ви ставите його на зарядку. А ще ми писали, яке звичайне правило продовжить термін служби батареї телефону.