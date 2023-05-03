Небезпечна звичка вб’є ваш ноутбук і комп’ютер: багато хто про це не замислюється

Стежити за температурою пристрою дуже важливо, і ось чому

Багато хто з нас любить закутатися в плед, розмістити зверху ноутбук і провести пару-трійку годин у соцмережах або за переглядом фільму. Нешкідливе заняття, на перший погляд, небезпечне для ПК, оскільки загрожує перегрівом.

Звичка перегрівати ноутбук чи комп’ютер дуже шкідлива. У жодному разі не ігноруйте проблем із перегріванням ПК, передає pcmag.com.

Тепло – смертельний ворог вашого комп’ютера. Якщо прилад стає занадто гарячим, процесор може сповільнитись, щоб підтримувати розумну температуру, або навіть повністю вимкнутись. Робота при високих температурах протягом тривалого часу може спричинити скорочення терміну служби вашого процесора, вентиляторів і акумулятора, як мінімум комп’ютер працюватиме голосніше або навіть почне шипіти.

Якщо ви використовуєте настільний комп’ютер, то дотримуйтесь простих умов: через корпус завжди повинен надходити достатній потік повітря, вентиляція має працювати справно. Тримайте ПК подалі від тісних шаф та інших місць, які вловлюють тепло.

З ноутбуками справа інакша. Завдяки портативності можуть виникнути шкідливі звички, наприклад, класти ноутбук на ковдру. Це блокує потік повітря, якщо ковдра закриває вентиляційні отвори.

За можливості розміщуйте ноутбук на плоскій поверхні (гумові ніжки зазвичай піднімають пристрій над столом). Як мінімум, переконайтеся, що на ваших колінах немає ковдри або пледа, які могли б перекрити потік повітря.

Декілька важливих правил стосуються і ноутбуків, і комп’ютерів. У жодному разі не залишайте пристрої в спекотних місцях (наприклад, у машині в спекотний літній день). Періодично очищайте гаджети від пилу. Намагайтеся стежити за температурою процесора, щоб уникнути перегріву.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна залишати ноутбук, підключеним до мережі. Питання, працювати за ПК від зарядки чи ні, залишається дискусійним.