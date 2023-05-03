Чому телефон почав заряджатися довше і як це виправити

Що робити, якщо телефон повільно заряджається?

Є безліч причин, через які з часом батарея вашого телефону починає повільніше заряджатися.

За словами фахівців, найчастіше це відбувається через те, що власник гаджета використовує неоригінальний зарядний пристрій.

Причини, через які телефон повільно заряджається:

Несправний адаптер або USB-кабель.

Використання програм, які споживають велику кількість енергії.

Висока температура навколишнього середовища або пристрою.

Старість батареї, знос її ємності.

Проблеми з портом заряджання або кабелем, забруднення порту заряджання.

Як усунути проблему повільної зарядки?

Для прискорення заряджання можна перевірити стан обладнання, а також почати використовувати оригінальні зарядки та кабелі.

Також фахівці радять перед зарядкою закрити програми, які споживають багато енергії.

Якщо проблема залишається, то вам потрібно звернутися в сервісний центр для заміни батареї.

Раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин смартфон згодом працює повільніше і як із цим боротися.