Чому телефон почав заряджатися довше і як це виправити
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Що робити, якщо телефон повільно заряджається?
Є безліч причин, через які з часом батарея вашого телефону починає повільніше заряджатися.
За словами фахівців, найчастіше це відбувається через те, що власник гаджета використовує неоригінальний зарядний пристрій.
Причини, через які телефон повільно заряджається:
- Несправний адаптер або USB-кабель.
- Використання програм, які споживають велику кількість енергії.
- Висока температура навколишнього середовища або пристрою.
- Старість батареї, знос її ємності.
- Проблеми з портом заряджання або кабелем, забруднення порту заряджання.
Як усунути проблему повільної зарядки?
Для прискорення заряджання можна перевірити стан обладнання, а також почати використовувати оригінальні зарядки та кабелі.
Також фахівці радять перед зарядкою закрити програми, які споживають багато енергії.
Якщо проблема залишається, то вам потрібно звернутися в сервісний центр для заміни батареї.
Раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин смартфон згодом працює повільніше і як із цим боротися.