Як захиститися від синього світла на телефоні та ПК: простий алгоритм

Встановити фільтр синього світла на гаджеті дуже легко

Синє світло, випромінюване мобільним телефоном, планшетом або ноутбуком, потенційно може впливати на ваш сон і заважати виділенню мелатоніну. Однак просте налаштування допоможе відфільтрувати синє світло на вашому гаджеті.

За словами експертів pcmag.com, на iPhone, iPad та ПК з Windows є функція Night Shift для зміни колірної температури екрану. Багато пристроїв Android також пропонують вбудований фільтр синього світла.

Синє світло подібне до денного, тому такий "обман" зовсім недоречний перед сном. Щоб перевести в нічний режим гаджети на платформах iPhone або iPad, виконайте простий алгоритм:

Перейдіть до "Параметри" > "Екран і яскравість". Торкніться параметра Night Shift, який налаштує на дисплеї більш теплу температуру кольору, відфільтрувавши синє світло.

Крім того, за допомогою перемикача "Розклад" можна встановити час початку-закінчення дії фільтра синього світла. Наприклад, він може включатися приблизно за годину до того, як ви зазвичай лягаєте спати, і вимикатися, коли зазвичай прокидаєтеся.

Фільтр синього світла є і на Android-пристроях. Доступність та параметри цієї функції залежать від вашого гаджета. Зазвичай на телефоні ви знайдете фільтр у розділі "Параметри" > "Дисплей". Вам потрібен параметр "Нічне світло" або "Синє світло", який потрібно увімкнути.

Якщо ваш гаджет не має вбудованої функції Blue Light, то завантажте доступним вам способом один із сторонніх додатків, які відфільтровують синє світло. Як варіанти, Blue Light Filter, sFilter, Twilight.

На комп’ютері також можна налаштувати яскравість і температуру кольору на екрані. У Windows 10 та 11 перейдіть до "Налаштування" > "Система" > "Екран" і натисніть перемикач "Нічне світло", щоб увімкнути фільтр.

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