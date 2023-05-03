Названо головний пожирач батареї на вашому телефоні: як заощадити заряд

Одне налаштування на гаджеті збереже кілька дорогоцінних відсотків

Проблема економії заряду мобільного телефону турбує багатьох користувачів. Відсотки можуть зникати на очах, у тому числі через популярні програми. Однак головний пожирач батареї – екран.

Невеликі зміни в налаштуваннях гаджета збережуть його зарядженим довше, для цього лише відрегулюйте яскравість екрана. Про це пише pcmag.com.

Головна перешкода у боротьбі за тривалий час автономної роботи — екран вашого телефону. Великі та яскраві дисплеї смартфонів поглинають велику кількість заряду. Тому вам доведеться зменшити яскравість.

Отже, на iPhone вручну відрегулюйте рівні яскравості за простим алгоритмом "Налаштування" > "Екран та яскравість" за допомогою повзунка. Також ви можете зайти в "Центр керування", потім натисніть на яскравість і перемістіть повзунок вниз.

Крім того, слід відключити автояскравість, щоб зміни закріпилися. Перейдіть до "Параметри" > "Універсальний доступ" > "Дисплей та розмір тексту" > "Автояскравість" та деактивуйте параметр. Ваш смартфон більше не намагатиметься регулювати яскравість залежно від поточної ситуації з освітленням. Це дозволить уникнути ситуацій, коли екран стає яскравішим, ніж це дійсно необхідно, що заразом заощадить енергію акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вимикати телефон, якщо ставите його на зарядку вночі. А ще ми писали, за якого режиму – вібро чи звукового – смартфон розряджається повільніше.