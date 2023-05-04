Чи потрібно заряджати телефон до 100% вперше: розвіюємо популярний міф

В ідеалі ємність батареї повинна бути в межах 20-80%.

Зараз мобільний телефон став незамінною частиною повсякденного життя. Природно, щоб пристрій завжди було справним і готовим до використання, його необхідно правильно заряджати. І ось у чому проблема: багато користувачів не знають як це робити.

Більш того, деякі користувачі заряджають свої гаджети, ґрунтуючись на "стародавніх" міфах, типу розрядки до 0% і постійно зарядки до 100%. Однак, насправді так робити вже давно не можна, особливо якщо ваш телефон новий і буде заряджатися вперше, пише santeplus.

Чи потрібно заряджати телефон до 100% вперше

Раніше при покупці мобільного телефону бажано зарядити акумулятор до 100%, щоб максимально збільшити його працездатність. Головне тут – це було раніше. Для старих акумуляторів цей процес був необхідний, проте прогрес не стоїть на місці.

Сучасні літій-іонні батареї не потребують такої зарядки. Тому, якщо ви купили новий смартфон, то вам не потрібно чекати на повну зарядку акумулятора, і ви можете відразу ж почати ним користуватися.

Зазначимо, що багато власників смартфонів щодня неправильно користуються цими мобільними гаджетами. Наприклад, деякі і не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам.