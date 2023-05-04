Зроблять життя легшим: 5 лайфхаків із зарядкою телефона

Зробити зарядку комфортнішою можна організацією простору за допомогою Lego

​​Батарею смартфона не варто повністю розряджати та заряджати, аби уникнути її зносу. Однак часто виникають такі ситуації, коли треба заощадити заряд якомога сильніше.

Є кілька хитрощів, які допоможуть зарядити телефон швидше або знизити темп втрати заряду. Портал Mobile.asda радить не тільки вимикати зайві додатки, а й дає поради з організації простору.

Режим польоту

Секрет із тим, що телефон в режимі польоту заряджається швидше пов'язаний із припиненням доступу до мережі. Знайти його можна у верхній шторці телефона у вигляді піктограми літака.

Темний режим

Аби продовжити роботу телефону треба вибрати темні шпалери замість білих для головного екрана. Переведення телефону в темний режим, а не в світлий, також збереже час роботи від батареї, оскільки вашому телефону не потрібно витрачати більше енергії на виділення будь-яких яскравих кольорів на дисплеї.

Вимкніть автоматичне обертання

Ви заощадите енергію, якщо вимкнете функцію автоматичного повороту екрана (яка перетворює екран із портретного на альбомний і навпаки). Це тому, що коли функцію автоматичного повороту ввімкнено, ваш смартфон використовує датчик акселерометра, щоб визначити напрямок вашого телефону.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Оскільки більшість акумуляторів телефонів є літій-іонними, вони мають обмежений термін служби, і якщо змусити їх продовжувати спалювати енергію з одночасним заряджанням, це призведе до ще більшого розряду.

Пошкоджену зарядку можна врятувати

Якщо вам терміново треба зарядитися, а ваш зарядний кабель почав розриватися ви можете цьому зарадити. Якщо у вас є клацаюча ручка, вийміть пружину та обережно зігніть її так, щоб вона була достатньо широка, щоб поміститися навколо головки зарядного пристрою. Потім знову стисніть пружину до потрібного розміру, доки дріт щільно не прилягатиме, щоб уникнути його подальшого розриву. Таке рішення має бути тимчасовим, бо оголені дроти становлять небезпеку.

Бонусна порада — якщо у вас багато дротів для зарядки різних пристроїв, то простір можна організувати за допомогою Lego. Треба прикріпити шматок конструктора над столом, до нього — Lego-людинку, руки якої триматимуть дроти. Також можна скористатися кольоровими позначками на зарядках, аби менше плутатися.

Раніше "Телеграф" розповідав про додатки, які "крадуть" заряд мобільного телефона. Також можна відключити деякі програмні функції аби зекономити заряд.