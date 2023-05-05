Чому телефон розряджається навіть коли ним не користуються: причина зовсім не в слабкому акумуляторі

Завдяки цим порадам вам не потрібно буде заряджати телефон кілька разів на день

Втомилися заряджати телефон кілька разів на день? А ви знали, що термін служби батареї залежить від ваших звичок. Швидше за все, ваша батарея швидко розряджається, навіть коли ви не користуєтесь телефоном, через функції, які залишаються постійно включеними.

Якщо батарея не працює весь день і швидко розряджається, це можна пояснити декількома причинами, пише santeplus. І найчастіше це відбувається через "зайві" функції та додатки.

Чому телефон швидко розряджається

Акумулятор телефону — чим старіший ваш гаджет, тим менше заряду буде тримати батарея.

— чим старіший ваш гаджет, тим менше заряду буде тримати батарея. Активовані функції Bluetooth, Wi-Fi або GPS – це функції, які споживають енергію. Якщо ви залишите їх увімкненими без необхідності протягом дня, ваша батарея може розряджатися швидше.

Яскравість телефону — що яскравіше екран вашого телефону, то швидше розряджається батарея.

— що яскравіше екран вашого телефону, то швидше розряджається батарея. Несправний або невідповідний зарядний пристрій — перевірте його на наявність зносу. І якщо це так, то швидше замініть заряджання. Тільки не купуйте дешеві аналоги.

— перевірте його на наявність зносу. І якщо це так, то швидше замініть заряджання. Тільки не купуйте дешеві аналоги. Надмірні сповіщення – отримання великої кількості повідомлень протягом дня скорочує термін служби батареї, адже вони використовують яскравість та звук пристрою, а іноді навіть вібрацію.

– отримання великої кількості повідомлень протягом дня скорочує термін служби батареї, адже вони використовують яскравість та звук пристрою, а іноді навіть вібрацію. Програми, що працюють у фоновому режимі — це геолокація, VPN або антивірус.

Енергомісткі програми — деякі програми дуже енергомісткі і можуть вплинути на автономність вашої батареї. Це стосується й соціальних мереж.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів.