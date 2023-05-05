Краще цього уникати: чому не можна користуватися телефоном під час зарядки

Експерти не радять використовувати телефон під час зарядки

Багато хто з нас не випускає з рук свої смартфони навіть під час їхньої зарядки.

Фахівці запевняють, що під час цього процесу краще телефон не чіпати.

Перша причина відмовитися від цього – значне уповільнення процесу зарядки. Якщо ви користуватиметеся телефоном у момент зарядки, то більшість енергії використовуватиметься не на телефон, а на запущені процеси. Таким чином, про економію заряду батареї не йдеться, а заряджатися ваш гаджет буде набагато довше.

Друга причина – нагрівання телефону. Особливо гостро проблема стоїть у спекотну погоду влітку. Коли ви граєте або запускаєте різні програми на телефоні, він автоматично нагрівається. Також він нагрівається під час зарядки. Таким чином, ви створюєте для гаджета подвійне навантаження.

Третя причина — ви можете пошкодити зарядний пристрій, якщо постійно будете "смикати" свій телефон. Також може бути пошкоджений і зарядний порт у телефоні, а відремонтувати його коштуватиме недешево.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому телефон розряджається навіть тоді, коли ним не користуються.