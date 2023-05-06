Цей засіб завжди під рукою: як легко прибрати подряпини з екрана телефону

Видалити незначні подряпини з екрану смартфона нескладно, допоможе звичайна зубна паста

Чохол, який можна легко вимити, захищає корпус телефону від ударів, але на екрані іноді з’являються подряпини, які дуже дратують і псують вигляд. Якщо пошкодження незначні, їх можна прибрати самостійно, не маючи спеціальних засобів.

Цікавим лайфхаком поділилося видання Tips and Tricks.

Позбутися маленьких подряпин на екрані смартфона допоможуть підручні засоби, які є вдома у кожного — зубна паста та ватяні палички. Однак дуже важливо, щоб зубна паста була білою та без мікрогранул або інших абразивних частинок для відбілювання зубів. Можна також скористатися зубним порошком, капнувши в нього кілька крапель води.

Спочатку потрібно протерти екран вологою серветкою, а потім сухою серветкою з мікрофібри, ретельно очистивши його від пилу, бруду та відбитків пальців. Потім треба вмочити ватяну паличку в зубну пасту і інтенсивно затерти нею подряпину, ніби поліруючи її. При цьому не потрібно тиснути на екран занадто сильно, рухи мають бути обережними. Закінчити треба круговими рухами навколо подряпини, і вона стане зовсім непомітною, або навіть зникне. Після процедури залишки зубної пасти слід обережно видалити з екрану злегка вологою мікрофібровою серветкою.

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