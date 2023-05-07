Безпечна подорож: як можна з користю використати смартфон в поїздці чи поході

Смартфон може бути не тільки навігатором, але варто подумати і про його безпеку

Коли ви вирушаєте в подорож або у справах у незнайоме місце ваш телефон може стати гарним помічником. Однак варто пам’ятати про заряд батареї та контролювати його аби не залишитися без засобу зв’язку.

Портал Mobile.asda зазначає, що деякі поради можуть знадобитися при подорожах за кордоном, особливо якщо Wi-Fi точки поруч не має. Частину з порад можна застосовувати і при прогулянках у лісі.

Карти завжди з собою

Аби точно розуміти де ви, може знадобитися використання мобільних даних для карт та навігації. Однак це може призвести до виснаження заряду батареї та витрат інтернету, тому хорошим підходом було б зробити знімки екрана карти, а потім вимкнути дані. Найпростіший варіант — зробити кілька скріншотів маршрутів на карті для використання в автономному режимі.

Телефон може стати ліхтарем

Аби освітити більшу поверхню м’яким світлом ваш телефон може стати в пригоді як альтернатива спробі включити лампу у кемпінгу чи на природі. Іноді ліхтарик вашого телефону не занадто потужний, тому, щоб створити більше світла, ви можете поставити пляшку з прозорою водою на телефон (який повинен лежати рівно, екраном донизу). Тоді ліхтарик буде проєктувати свій спалах крізь прозору пляшку та краще розсіювати світло.

Пакет — добрий захист

При подорожах в брудних місцях або в негоду телефон можна покласти в пакет для бутербродів на зіп замку. Так він буде захищений від раптового промокання або потрапляння пилу та бруду.

Сфотографуйте свою парковку

Якщо ви перебуваєте в новому місці і вам потрібно припаркувати автомобіль, через кілька годин може бути важко згадати, де він знаходиться. Зручний спосіб знову знайти свій автомобіль – сфотографувати пам’ятку поблизу, щоб наприкінці довгого дня знайти своє місце для паркування.

Зберігайте потенційно важливу для життя інформацію

Ви можете зберігати важливі особисті дані та медичну інформацію на своєму телефоні, щоб професіонали могли легко отримати доступ і виявити будь-які небезпечні для життя подробиці, які їм потрібно знати про вас. Наприклад, якщо попередити медичний персонал про серйозну алергію чи хворобу, або про порушення зору чи слуху, це допоможе їм знати, як краще взаємодіяти та лікувати вас. Для iPhone є програма Apple Health, доступ до якої можна отримати з екрана блокування. Для Android є схожі програми, наприклад Medscape.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто робити з телефоном в спеку. Потурбуватися про свій гаджет треба аби уникнути перегріву.