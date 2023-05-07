Ноутбук підключено до мережі, але він не заряджається: прості способи виправити це

Декілька простих кроків допоможуть "оживити" гаджет

Користувачі ноутбуків можуть зіткнутися з різними збоями, включаючи проблеми із заряджанням. Якщо ПК під’єднано до мережі, однак гаджет не заряджається, причина може бути не тільки в несправному зарядному кабелі.

Експерти називають кілька причин, чому ввімкнений у розетку ноутбук може не заряджатися. Про них пише pcmag.com.

Перше, що потрібно зробити, перевірити, чи точно ви підключені до джерела живлення. Другий крок – перевірте кабель: на шнурі живлення не повинно бути розривів та перегинів, тоді як у гнізді зарядки – сторонніх предметів. Також цілісною має бути батарея ПК. Не зайвим буде переконатися, що ви використовуєте правильний порт для заряджання, адже на ноутбуці є кілька варіантів.

Крім того, ноутбук може не вмикатися, якщо ви використовуєте занадто слабкий зарядний пристрій. Порівняйте параметри та підберіть відповідний аксесуар.

Ще одна поширена причина – висока температура. Акумулятори чутливі до тепла, тому, якщо ваш ноутбук перегрівається, це може спричинити проблему. Дайте охолонути, забезпечте вільний потік повітря у вентиляційній системі та знову спробуйте увімкнути.

Перевірка налаштувань живлення у Windows – наступний крок, якщо проблема ще не вирішена. Зайдіть в меню "Пуск", знайдіть "Параметри живлення та сну", відкрийте "Додаткові параметри живлення". У розділі "Змінити параметри живлення" відновіть параметри профілю за замовчанням.

Можливо, потрібно оновити драйвера. Для цього через "Пуск" зайдіть у "Диспетчер пристроїв". У розділі "Акумулятори" натисніть кнопку "Оновити драйвер" у кожному із запропонованих випадків. Коли процес завершено, перезавантажте ноутбук і знову підключіть його до зарядки. Швидше за все, проблема усунеться.

Якщо ж один з варіантів вам не допоміг, необхідно звернутися до сервісного центру. Зважаючи на все, причина несправності криється всередині ноутбука, фахівці проведуть тест і виявлять "винуватця".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ноутбук потрібно періодично перезавантажувати. Експерти пояснили користь від цієї простої звички.