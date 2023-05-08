Одне невелике налаштування заощадить відсотки заряду: що потрібно змінити на телефоні

Якщо дисплей залишається підсвіченим, енергія акумулятора витрачається

Що можна зробити, щоб мобільний телефон довше залишався зарядженим? Це питання цікавить багатьох користувачів. Ключовий момент – правильно налаштувати екран, адже дисплей забирає левову частку енергії акумулятора.

Батарея смартфона залишатиметься повною довше, якщо змінити одне налаштування екрана на гаджеті. Про лайфхак пише pcmag.com.

Встановіть мінімальний час очікування, щоб зберегти відсотки заряду на телефоні. Саме дисплей є одним із головних пожирачів батареї. Тому якщо потрібно заощадити заряд, постарайтеся, щоб екран не був активним тоді, коли це не потрібно.

Чим довше екран вашого телефону залишається увімкненим, тим більше часу роботи від батареї ви витрачаєте. Ви можете протистояти цьому, налаштувавши вимкнення екрана раніше, ніж зазвичай.

Якщо ви схильні залишати свій розблокований телефон на столі, цю функцію потрібно змінити. Для цього на смартфоні відкрийте "Параметри" > "Екран" > "Тайм-аут вимкнення екрана". Потім виберіть один з декількох варіантів: від 15 секунд до 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, в який саме момент експерти рекомендують ставити мобільний телефон на зарядку. А ще ми писали, яких помилок при зарядці смартфона найчастіше припускаються користувачі.