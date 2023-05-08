Не поспішайте купувати новий: п’ять кроків, які прискорять роботу телефону

Експерти назвали п’ять кроків, які допоможуть прискорити роботу смартфона

Купівля нового телефону – завжди приємний крок, але не всі можуть це робити так часто, як хотілося б. Вихід із ситуації – прискорити роботу вашого застарілого гаджету, а зробити це можна за кілька хвилин.

Як пишуть фахівці, лише п’ять кроків допоможуть швидко підвищити продуктивність телефону.

Очистіть кешовані дані

Кожне завдання, яке ви виконуєте на телефоні, залишає слід. Усе це накопичується як кеш в оперативній пам’яті. Щоб очистити кеш, перейдіть до пункту "Параметри" > "Сховище" > "Кеш". Там натисніть кнопку "Очистити розділ кешу" і підтвердіть операцію.

Вимкніть анімацію

Анімації та переходи можуть бути приємними для очей, але телефон витрачає на них багато ресурсів. Зайдіть до "Параметри" > "Про телефон" > натискайте на номер збірки, доки не з’явиться спливаюче вікно з повідомленням про те, що параметри розробника включені. Потім поверніться на головну сторінку "Налаштування" > "Відкрити параметри розробника" > "Масштаб анімації Windows" > "Анімація вимкнена". Вимкніть "Масштаб анімації переходу" та "Шкала тривалості анімації".

Перевірте телефон на віруси та видаліть програми, які не використовуються

Експерти гарантують, що ви користуєтесь не всіма програмами вашого телефону. Вони не тільки займають місце в пам’яті, але також мають сліди кешу і займають місце на екрані, що уповільнює роботу вашого пристрою. Також вам слід встановити антивірус.

Увімкніть економію трафіку у браузері Chrome

Chrome дуже часто йде як стандартний браузер. Щоб прискорити роботу телефону, потрібно увімкнути режим економії даних у Chrome. Для цього відкрийте браузер, натисніть на значок у верхньому правому куті, відкрийте "Налаштування", а там знайдіть і увімкніть параметр "Економія трафіку".

Не використовуйте живі шпалери

Живі шпалери можуть виглядати дуже ефектно, але для їх запуску потрібно кілька циклів процесора. Все це навантажує процесор і акумулятор, роблячи пристрій повільнішим і менш ефективним. Встановіть як шпалери статичну фотографію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити автономний час роботи мобільного телефону.