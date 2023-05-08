Чотири хитрощі, щоб батарея телефону не сідала: ваш iPhone прослужить довше

Дотримання простих правил продовжить термін служби акумулятора вашого смартфона

Для будь-якого смартфона важливо, щоб він довше залишався зарядженим. У цьому випадку ключову роль відіграє якість батареї пристрою. Прості хитрощі, про які потрібно знати користувачам iPhone, допоможуть продовжити термін служби акумулятора.

Експерти радять врахувати чотири правила, щоб ваш iPhone прослужив довше. Про це пише macworld.com.

Правило №1: менше використовуйте програми з високим енергоспоживанням

Для початку відкрийте "Параметри", потім натисніть "Акумулятор", щоб побачити головних пожирачів заряду. Детальну статистику шукайте у графі "Використання батареї додатком". Якщо ви бачите, що той же Twitter споживає 20 або більше відсотків вашого денного заряду, спробуйте трохи скоротити час знаходження в цій програмі.

Ви також можете відкрити "Параметри" > "Основні" > "Фонове оновлення програм", щоб побачити повний список програм із увімкненою функцією. Вимкніть програми, які можуть сильно розряджати акумулятор.

Правило №2: зменшіть яскравість

Дисплей — одна з частин вашого iPhone, що найчастіше споживає енергію. Невелике зниження яскравості може продовжити термін служби батареї. Встановіть повзунок яскравості на комфортний вам мінімум. За бажанням можна активувати темний режим. Функція автояскравості постійно витрачає енергію, тому якщо вам потрібен завжди низький рівень, то вимкніть цю опцію.

Правило №3: налаштуйте мережі

По-перше, сильний сигнал споживає менше енергії, ніж слабкий сигнал. По-друге, за можливості підключайтеся до надійного Wi-Fi, оскільки він споживає менше енергії, ніж стільниковий зв’язок. По-третє, LTE є більш енергоефективним, ніж 5G, якщо говорити про навантаження на батарею пристрою.

Правило №4: увімкніть режим зниженого енергоспоживання

Якщо ви дійсно хочете заощадити заряд батареї, завжди можна включити режим енергозбереження. Для цього перейдіть в "Параметри" > "Акумулятор" та активуйте опцію. Що змінює режим низького споживання енергії? Наприклад, таймер автоматичного блокування скоротиться до 30 секунд, деякі красиві візуальні ефекти або анімація відключаться, фотографії не синхронізуватимуться, а яскравість дисплея зменшиться.

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