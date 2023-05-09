Інтернет стане набагато швидшим: шість об’єктів, які слід тримати подалі від Wi-Fi-роутера

Поганий сигнал Wi-Fi зазвичай виникає через погане розташування роутера

Погодьтеся, працювати на комп’ютері з неймовірно повільним інтернетом — це мука. Однак мало хто знає, що найчастіше причиною поганого сигналу Wi-Fi в будинку є його неправильне встановлення, а точніше встановлення в неправильному місці.

Перед тим, як психувати й купувати новий маршрутизатор, спробуйте перемістити його в інше місце з огляду на наступні поради. Як зазначає santeplus, головне уникати деяких перешкод, які можуть порушити роботу маршрутизатора.

Предмети у будинку, які блокують хвилі Wi-Fi

Мікрохвильова піч

Цей побутовий пристрій використовує електромагнітні хвилі, ідентичні стандартам Wi-Fi, але з низькою потужністю передачі. Таким чином, навіть якщо це досить рідко, хвилі можуть виникати та впливати на ваш сигнал Wi-Fi.

Обігрівач

Особливо, якщо він встановлений у різних кутах будинку, він може легко заважати бездротовим сигналам.

ТБ

ТБ може викликати множинні перешкоди через металеві деталі, якими він оснащений.

Радіо та монітори

Ці пристрої часто використовують ту ж частоту, що й роутери, що також створює перешкоди.

Бездротові пристрої Bluetooth

Якщо вони вам не потрібні, вимкніть їх або хоча б тримайте якнайдалі від роутера. Вони можуть послабити сигнал Wi-Fi та порушити трафік.

Скло та дзеркала

Як не дивно, ці об’єкти містять металеві добавки, які можуть поглинати сигнали Wi-Fi або навіть відбивати їх.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно відключати на телефоні Wi-Fi, коли ви поза домом. Це недогляд може дорого вам обійтися.