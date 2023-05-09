Швидко закінчується інтернет на телефоні? Дізнайтесь, що його витрачає

Об'єм мобільного інтернету зазвичай обмежений мобільним тарифом

Інтернет на телефоні дав людині простір для комунікації зі світом — завдяки наявності мобільного зв'язку можна вийти в мережу майже з будь-якої точки планети. Однак мобільні дані можуть закінчитися в найнесподіваніший момент.

Залежно від вашого телефону та тарифного плану ви матимете доступ до різних швидкостей передачі даних та їх об'єму. Ви використовуєте мобільні дані щоразу, коли ви просите свій телефон зробити щось, для чого потрібен доступ до Інтернету.

На що витрачається мобільний трафік:

Перегляд пошукових систем, таких як Google

Надсилання, отримання або оновлення папки вхідних повідомлень електронної пошти

Використання програм для відеочату, таких як FaceTime, Skype і Zoom

Використання соціальних мереж і програм для обміну повідомленнями, як-от Facebook, Twitter і WhatsApp

Потокове відео на таких платформах, як Netflix або YouTube

Трансляція пісень або списків відтворення в таких музичних програмах, як Spotify, Apple Music або YouTube Music

Грати в ігри, які потребують сигналу та підключення до Інтернету

Збереження прогресу в програмі для читання

Оновлення та завантаження додатків

Використання навігаційних програм, як-от Google Maps

Доступ і оновлення новинних програм

Використання банківських програм для надсилання, отримання та керування фінансами

Доступ до онлайн-календарів і організаційних програм

Використання додатків для покупок

Використання програм хмарного сховища

Перевірка погоди онлайн або в додатку

Використання деяких програм для редагування фотографій.

Цей перелік може бути не повним, якщо ви користуєтесь додатковими функціями. Також деякі програми оновлюються в фоновому режимі, навіть коли ними не користуєшся. Для того аби зекономити мобільний Інтернет варто вимикати передачу даних, коли в ній немає потреби.

Що робити, щоб зекономити інтернет на телефоні:

Вимкніть автоматичне оновлення всіх додатків

Встановіть ліміт на трафік в мережі

Вимкніть синхронізацію пристрою

Вимкніть всі віджети

Завантажуйте всі дані заздалегідь.

Після повернення до стаціонарного джерела інтернету, функції можна підключити знову. Частину додатків можна не завантажувати заздалегідь. Зокрема на картах можна зробити скріншот того місця, куди вам треба. "Телеграф" розповідав про цей та інші лайфхаки для подорожуючих із мобільним телефоном.