Покласти телефон у холодильник, щоб його охолодити: хороша чи погана ідея
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Фахівці радять утриматися від подібних експериментів
Всі ми знаємо цю проблему: варто подивитися кілька серій улюбленого серіалу або пограти в додатку, як відчувається надмірне нагрівання мобільного телефону. Цей перегрів може пошкодити ваш пристрій, тому гаджет потрібно якнайшвидше охолодити. Дехто, не замислюючись, кладе його в холодильник.
Ідея обов’язково має викликати у вас посмішку, бо звучить трохи як жарт. Однак багато користувачів впевнені, що це допомагає. Чи це так розповідає портал santeplus.
Чи можна класти телефон у холодильник для охолодження
Був час, коли найчастіше батареї телефонів можна було легко видалити. Тоді ж поширилася чутка, що їх можна зберігати в морозильній камері. Проте всі фахівці сходяться на думці, що екстремальні температури є особливо шкідливими для вашого гаджета.
Отже, якщо ви хочете зберегти акумулятор та інші компоненти мобільного телефону, не розглядайте таке радикальне рішення. Не кажучи вже про ризик попадання рідини в телефон або дуже ймовірну поломку через надмірну вологість.
Замість того, щоб ускладнювати собі життя, просто залиште свій телефон у тихому куточку, щоб він швидше відновився.
Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.