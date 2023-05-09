Покласти телефон у холодильник, щоб його охолодити: хороша чи погана ідея

Фахівці радять утриматися від подібних експериментів

Всі ми знаємо цю проблему: варто подивитися кілька серій улюбленого серіалу або пограти в додатку, як відчувається надмірне нагрівання мобільного телефону. Цей перегрів може пошкодити ваш пристрій, тому гаджет потрібно якнайшвидше охолодити. Дехто, не замислюючись, кладе його в холодильник.

Ідея обов’язково має викликати у вас посмішку, бо звучить трохи як жарт. Однак багато користувачів впевнені, що це допомагає. Чи це так розповідає портал santeplus.

Чи можна класти телефон у холодильник для охолодження

Був час, коли найчастіше батареї телефонів можна було легко видалити. Тоді ж поширилася чутка, що їх можна зберігати в морозильній камері. Проте всі фахівці сходяться на думці, що екстремальні температури є особливо шкідливими для вашого гаджета.

Отже, якщо ви хочете зберегти акумулятор та інші компоненти мобільного телефону, не розглядайте таке радикальне рішення. Не кажучи вже про ризик попадання рідини в телефон або дуже ймовірну поломку через надмірну вологість.

Замість того, щоб ускладнювати собі життя, просто залиште свій телефон у тихому куточку, щоб він швидше відновився.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.