Чи потрібно вимикати комп’ютер щоночі: все залежить від ряду факторів

Іноді вимкнення ПК може вирішити деякі проблеми

Чи потрібно вимикати комп’ютер на ніч? — цим питанням досі задаються багато користувачів. Розбираймось, чи є ця секундна дія гарною чи поганою звичкою.

Як зазначає портал santeplus, відповідь не така очевидна. А все залежить від ряду факторів: моделі ПК, його характеристик, акумулятора і т. д. Однак деякі рекомендації все ж таки є для всіх.

Чи потрібно вимикати комп’ютер перед сном

Погодьтеся, більшу частину часу ми з радістю переводимо свій гаджет в режим сну, який дозволяє тримати всі програми та файли відкритими. Це дуже зручно, наприклад, коли ви повертаєтеся до роботи після перерви на каву. Сплячий режим переводить вашу систему в режим зниженого енергоспоживання, але програми та дані все ще знаходяться у системній пам’яті.

Виявляється, у цьому "методі" є свій недолік, який не слід забувати. Сплячий режим заощаджує час і змушує програми швидко з’являтися знову, коли ви прокидаєте комп’ютер. Але ця практика також ризикує втратити дані, якщо система несподівано втратить харчування.

Фахівці зазначають, що вам не потрібно систематично вимикати комп’ютер перед сном. Однак, іноді навіть корисно виходити з нічного режиму очікування. Як тільки ви помітите, що ваші програми працюють ненормально повільно або що файли важко завантажуватися, подумайте про те, щоб вимкнути комп’ютер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна залишати ноутбук, підключений до мережі. Питання, працювати за ПК від зарядки чи ні, залишається дискусійним.