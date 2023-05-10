Телефон може прослужити довше: 5 шкідливих звичок, які псують ваш гаджет

Експерти назвали п’ять поширених помилок під час використання телефону

Враховуючи сучасні тенденції, смартфони старіють лише через кілька місяців після покупки. Але є прості кроки, які допоможуть зберегти ваш гаджет в ідеальному стані.

Усього експерти виділили п’ять популярних помилок серед власників телефонів.

1. Купівля дешевих кабелів для зарядки та погане поводження з ними

Справа в тому, що дешеві зарядні кабелі від інших виробників за низькою ціною швидко "вб'ють" ваш телефон.

Крім того, дуже важливо вміти поводитися з оригінальними кабелями зарядки — потрібно дбайливо до них ставитись і не смикати телефон, поки він заряджається.

2. Відмова від використання чохлів

Експерти запевняють, що кожен з нас хоч раз ходив із тріснутим або розбитим екраном смартфона. Такі пошкодження можуть порушити структурну цілісність та підвищити ймовірність великомасштабних пошкоджень.

Щоб уникнути цього, потрібно придбати захисний чохол із "кромкою" по краях. Також запорука довгого життя телефону – захисна плівка для екрана.

3. Надто часто заряджаєте акумулятор

Постійні заряджання або дозаряджання телефону можуть прискорити деградацію акумулятора. Щоб позбавити себе зайвих проблем, потрібно розряджати телефон не до 0%. Просто завжди намагайтеся підтримувати заряд батареї вище 30% або близько того.

4. Занадто багато підводних селфі

По-справжньому "водонепроникних" гаджетів не існує, щоб вам не говорили виробники. Завжди залишається шанс, що вода потрапить усередину, і чим більше ви піддаєте свій пристрій дії води, тим більше знижується його водонепроникність.

5. Відсутність належної безпеки

Оновлення програмного забезпечення можуть захистити ваш пристрій від шкідливих програм та інших серйозних проблем. Не відмовляйтеся встановлювати їх. Переконайтеся, що ваші програми також оновлюються, оскільки вони часто містять аналогічні виправлення помилок та оновлення безпеки, які забезпечують вашу безпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому телефон швидко розряджається.