"Град" по-румунськи вперше в Україні — з’явилися кадри роботи РСЗВ APR-40

Система має низку відмінностей від радянського Граду

В Україні вперше засвітилася румунська версія 122-мм РСЗВ "Град" — APR-40, про постачання якої офіційно ніде не йшлося.

Відео з РСЗВ з’явилося у соцмережі Twitter на сторінці Ukrainian Front, також уточнюється, що кількість переданих РСЗВ невідома.

В цілому, APR-40 є ліцензійною версією радянського РСЗВ "Град", але має низку відмінностей:

шасі представлена румунським вантажним авто DAC;

APR-40 дещо молодша, вона була прийнята на озброєння у 1978 році, а "Град" у 1960-му;

стрілянина можлива як із кабіни, так і з дистанційного пульта на дальності 50 метрів від пускової установки;

більш потужний двигун дає установці більшу швидкість — до 85 км/год по шосе проти 75 км у "Града".

У бойовому сенсі APR-40 ідентична Граду і має дальність стрілянини до 20 км при використанні звичайних, і до 40 км з використанням спеціальних снарядів, а сам залп здійснюється за 30 секунд.

Загальна кількість подібних РСЗВ становить 134 одиниці.

Також Румунія має модернізований варіант цієї реактивної системи залпового вогню – Larom. Її відмінність – можливість використання ракет 2 калібрів – 122 та 160-мм завдяки установці двох пускових контейнерів.

Нещодавно на озброєнні ЗСУ був помічений і чеський варіант "Града" — РСЗВ BM-21 MT на шасі вантажного автомобіля Tatra T815-7T3R2T з повним приводом. Система має новітню систему управління вогнем із сучасною електронікою і балістичним калькулятором, що дозволяє вести точний вогонь.