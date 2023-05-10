Що робити, якщо телефон не вмикається: простий покроковий алгоритм

Смартфон може не подавати ознак життя через різні причини, але прості кроки допоможуть виправити ситуацію

Кожен із нас хоч раз у житті стикався із ситуацією, коли смартфон не вмикався. У такому разі не варто панікувати, а важливо зробити кілька простих кроків, які повернуть гаджет до життя.

Що робити, якщо мобільний телефон не вмикається? Відповідь дають експерти pcmag.com.

Якщо ваш смартфон не вмикається, то дотримуйтесь цього алгоритму:

Спробуйте увімкнути пристрій за допомогою голосового помічника. Ще раз натисніть кнопку живлення. Якщо ви відчуваєте вібрацію або чуєте звуки, але екран залишається чорним, можливо, телефону просто потрібно замінити дисплей.

Перевірте, чи немає на гаджеті пошкоджень. Екран тріснув, здулася батарея, у слоті вода… Варіантів поломок маса. У такому разі доведеться йти в ремонт.

Підключіть телефон до мережі. Можливо, ваш смартфон просто потребує зарядки. Не зайвим буде перевірити зарядний пристрій та зарядний порт на самому смартфоні.

Виконайте перезапуск гаджета. Для кожної моделі телефону існує своя інструкція. Найчастіше це комбінація натискань кнопки гучності та блокування. Спробуйте їх утримувати одночасно або затисніть по черзі, доки екран не видасть панель налаштувань.

Відновіть заводські установки. Для цього слід підключити телефон до комп’ютера та вибрати "Режим відновлення", а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Оновлення прошивки. Для кожного типу пристрою передбачено окремий алгоритм, тому краще знайдіть в Google інструкцію конкретно для вашої моделі телефону.

Якщо жоден із кроків не вирішив проблему, варто звернутися до технічного сервісу. Фахівці обстежать вашого "пацієнта" та "вилікують".

Раніше "Телеграф" розповідав, що псує мобільний телефон. Виділяють п’ять найпоширеніших шкідливих звичок серед користувачів.