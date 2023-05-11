Простий спосіб уникнути перегріву: що робити, якщо телефон несподівано почав нагріватися

Завдяки цим порадам, ваш смартфон зможе швидше охолонути.

Ваш мобільний телефон зненацька нагрівся, а ви не знаєте, що робити? Перше — це не панікувати, а друге — потрібно якнайшвидше його охолодити, щоб уникнути сильного перегріву. Зазначимо, що холодильник у такому разі не найкращий варіант.

Пам’ятайте, що сонце — найлютіший ворог телефону, тому тримайте його якомога далі від прямих сонячних променів або іншого джерела тепла, пише santeplus. Якщо ж сталося так, що телефон почав нагріватися, то скористайтеся цими лайфхаками, щоб охолодити гаджет.

Як охолодити мобільний телефон

Вимкнути програми, які не використовуються

Зверніть увагу, що програми, які постійно відкриті (і навіть не використовуються!) у фоновому режимі, продовжують забезпечувати роботу вашого смартфона, що автоматично нагріває його. Вимкніть їх і телефон охолоне.

Зменште яскравість екрану

Просте зменшення яскравості допоможе уникнути сильного перегріву. Все просто: чим більша яскравість, тим більше використовується батарея, що призводить до більшого виділення тепла.

Використовуйте авіарежим

Режим польоту дозволяє продовжувати використовувати основні функції вашого мобільного телефону, відключаючи ті, які не є необхідними та впливають на вашу батарею. Декілька хвилин, і телефон охолоне.

Зніміть захисний чохол

Чохол тільки ще більше посилює це нагрівання. Тому перш за все зніміть його, щоб вентиляційні отвори працювали належним чином, без жодних перешкод.

Раніше "Телеграф" розповідав, що причиною перегріву може стати навіть спосіб носіння смартфона — це одна з причин, чому не можна носити телефон у кишені. Також повідомлялося, як можна зарядити телефон швидше.