Золоте правило зарядки смартфона: як не допустити зносу батареї

Щоб підтримувати тривалий термін служби акумулятора в хорошому стані, часті невеликі зарядки краще, ніж повне заряджання.

Телефон може прослужити довше, якщо за ним дбайливо слідкувати та правильно використовувати. Є три основні речі, які зношують літій-іонні акумулятори: кількість циклів зарядки, температура та вік.

Як зазначає портал Techadvisor, золоте правило полягає в тому, щоб батарея була заряджена десь між 30% і 90% більшу частину часу. Заряджати можна коли він опуститься нижче 50%, але вимикати варто до досягнення 100%. Кожне повне заряджання призводить до того, що літій-іонний акумулятор старіє швидше.

Повна зарядка телефону не є смертельною для акумулятора телефону, і здається майже нерозумним не робити цього, але скоротить термін його служби. Фахівці зазначають, що деякі люди рекомендують виконувати повну зарядку батареї від нуля до 100% ("цикл зарядки") раз на місяць, оскільки це повторно калібрує батарею, що схоже на перезавантаження комп’ютера. Але інші ігнорують це як міф щодо сучасних літій-іонних акумуляторів у телефонах.

Телефон на ніч ставити заряджатися не варто. Кожне повне заряджання зараховується як "цикл", і ваш телефон розрахований лише на певну кількість зарядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на смартфоні не варто увесь час використовувати передачу даних через мобільний інтернет. Одна з причин — швидка розрядка телефона.