Чому не можна залишати зарядний пристрій постійно увімкненим: названі негативні наслідки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це дуже шкідлива звичка, яка залишає свої сліди
Давайте будемо чесними, кожен із нас грішить тим, що не виймає зарядний пристрій із розетки практично ніколи. Можливо лише у випадках, коли зарядку потрібно взяти із собою. До чого призводить така звичка?
Як зазначає портал santeplus, якщо ваш зарядний пристрій постійно залишається підключеним до розетки, то в довгостроковій перспективі ця звичка значно вплине на його довговічність та продуктивність. Докладніше — далі.
Чому не можна залишати зарядний пристрій постійно увімкненим
- Непотрібне споживання енергії
Коли зарядний пристрій підключено до мобільного телефону, його споживана потужність становить від 2 до 3 Вт. У той час, як при підключенні без навантаження воно становить 0,26 вольта. Це здається дуже мінімальним, але згодом це може стати істотнішим.
- Зменшення терміну служби зарядного пристрою
Зарядні пристрої мають обмежений термін служби і їх довговічність вимірюється в циклах зарядки. Очевидно, що якщо ви не поводитеся з ними правильно, ви значно скоротите термін їхньої служби.
- Технічні несправності
Заряджання може перегрітися, що може призвести до короткого замикання. А якщо у вас дешевий або поганий кабель, то він явно не прослужить вічно, якщо ви залишатимете його підключеним до мережі на весь день і на всю ніч.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка послідовність дій є правильною — підключення телефону до зарядки або зарядки в розетку. Також ми пояснювали, як покращити процес заряджання смартфона можна за допомогою вдосконалення розетки.