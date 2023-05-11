Чому не можна залишати зарядний пристрій постійно увімкненим: названі негативні наслідки

Це дуже шкідлива звичка, яка залишає свої сліди

Давайте будемо чесними, кожен із нас грішить тим, що не виймає зарядний пристрій із розетки практично ніколи. Можливо лише у випадках, коли зарядку потрібно взяти із собою. До чого призводить така звичка?

Як зазначає портал santeplus, якщо ваш зарядний пристрій постійно залишається підключеним до розетки, то в довгостроковій перспективі ця звичка значно вплине на його довговічність та продуктивність. Докладніше — далі.

Чому не можна залишати зарядний пристрій постійно увімкненим

Непотрібне споживання енергії

Коли зарядний пристрій підключено до мобільного телефону, його споживана потужність становить від 2 до 3 Вт. У той час, як при підключенні без навантаження воно становить 0,26 вольта. Це здається дуже мінімальним, але згодом це може стати істотнішим.

Зменшення терміну служби зарядного пристрою

Зарядні пристрої мають обмежений термін служби і їх довговічність вимірюється в циклах зарядки. Очевидно, що якщо ви не поводитеся з ними правильно, ви значно скоротите термін їхньої служби.

Технічні несправності

Заряджання може перегрітися, що може призвести до короткого замикання. А якщо у вас дешевий або поганий кабель, то він явно не прослужить вічно, якщо ви залишатимете його підключеним до мережі на весь день і на всю ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка послідовність дій є правильною — підключення телефону до зарядки або зарядки в розетку. Також ми пояснювали, як покращити процес заряджання смартфона можна за допомогою вдосконалення розетки.