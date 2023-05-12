Телефон перегрівається: як попередити проблеми

Перегрів викликає ряд проблем

Вже незабаром в Україну прийде календарне літо, яке потішить вищими температурами. Водночас для смартфонів спека — не найкращий час.

Портал Mobile.asda повідомляє, що до причин перегріву належать надмірне використання, багато програм у фоновому режимі, перегляд потокового відео, довгі дзвінки, залишення на сонці чи в гарячій машині, надмірне заряджання. Влітку також не варто носити телефон в тісному просторі, наприклад, кишені рюкзака — має бути простір для дихання.

Що робить перегрів з телефоном?

Якщо дозволити перегрівання телефону, це може призвести до багатьох проблем із продуктивністю, наприклад розрядження або несправності акумулятора, примусового вимкнення та, у рідкісних випадках, розплавлення. Телефони найбезпечніші у використанні, коли їх температура становить від 0 до 35 градусів за Цельсієм.

Як охолодити телефон

Якщо ваш телефон занадто нагрівся, ось кілька способів його охолодження, щоб уникнути подальших пошкоджень:

Вимкніть його – вимкнення телефону дозволить йому припинити обробку всіх ваших запитів і натомість зосередиться на охолодженні внутрішньої системи

Зменште яскравість екрана – якщо екран теплий, це може бути пов’язано з процесором телефону. Затемнення екрана телефону призведе до того, що телефон не буде виробляти стільки тепла, щоб його освітлювати

Тримайте додатки оновленими. Це покращить ефективність вашого телефону, оскільки вони споживатимуть менше енергії

Обдувайте свій телефон – телефони не мають власних вбудованих вентиляторів для охолодження як комп’ютери, тому може бути корисно час від часу обдувати їх, якщо їхня температура підвищується

Видаліть непотрібні речі — зайві програми та вимкніть не обов’язкові функції, наприклад геолокацію.

Чого робити не можна: не кладіть його в холодне місце – якщо ваш телефон гарячий, не намагайтеся протидіяти цьому, раптово охолоджуючи його в холодильнику. Ці різкі зміни температури не менш шкідливі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон може розряджатися швидше через неправильну зарядку. Саме проблеми із зарядкою є одними із тих, що зменшують тривалість "життя" смартфона.