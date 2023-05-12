Телефон перегрівається: як попередити проблеми
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Перегрів викликає ряд проблем
Вже незабаром в Україну прийде календарне літо, яке потішить вищими температурами. Водночас для смартфонів спека — не найкращий час.
Портал Mobile.asda повідомляє, що до причин перегріву належать надмірне використання, багато програм у фоновому режимі, перегляд потокового відео, довгі дзвінки, залишення на сонці чи в гарячій машині, надмірне заряджання. Влітку також не варто носити телефон в тісному просторі, наприклад, кишені рюкзака — має бути простір для дихання.
Що робить перегрів з телефоном?
Якщо дозволити перегрівання телефону, це може призвести до багатьох проблем із продуктивністю, наприклад розрядження або несправності акумулятора, примусового вимкнення та, у рідкісних випадках, розплавлення. Телефони найбезпечніші у використанні, коли їх температура становить від 0 до 35 градусів за Цельсієм.
Як охолодити телефон
Якщо ваш телефон занадто нагрівся, ось кілька способів його охолодження, щоб уникнути подальших пошкоджень:
- Вимкніть його – вимкнення телефону дозволить йому припинити обробку всіх ваших запитів і натомість зосередиться на охолодженні внутрішньої системи
- Зменште яскравість екрана – якщо екран теплий, це може бути пов’язано з процесором телефону. Затемнення екрана телефону призведе до того, що телефон не буде виробляти стільки тепла, щоб його освітлювати
- Тримайте додатки оновленими. Це покращить ефективність вашого телефону, оскільки вони споживатимуть менше енергії
- Обдувайте свій телефон – телефони не мають власних вбудованих вентиляторів для охолодження як комп’ютери, тому може бути корисно час від часу обдувати їх, якщо їхня температура підвищується
- Видаліть непотрібні речі — зайві програми та вимкніть не обов’язкові функції, наприклад геолокацію.
Чого робити не можна: не кладіть його в холодне місце – якщо ваш телефон гарячий, не намагайтеся протидіяти цьому, раптово охолоджуючи його в холодильнику. Ці різкі зміни температури не менш шкідливі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон може розряджатися швидше через неправильну зарядку. Саме проблеми із зарядкою є одними із тих, що зменшують тривалість "життя" смартфона.