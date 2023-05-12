Навіщо відключати вібрацію на смартфоні: зробите гаджету лише краще

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Багато мобільних телефонів виробляють вібрацію при кожному вхідному дзвінку або повідомленні, і, крім того, деякі смартфони також вібрують під час набору тексту користувачем. Звичайно, в ньому є своя користь, наприклад, коли користувач вимкнув звук, але все ще потребує сповіщення про дзвінки. Однак у більшості випадків вібросигнал є зовсім непотрібним.

Ця функція, буває, не тільки дратує, пише itechua. Є й інше переконливе обґрунтування для вимкнення повної вібрації на мобільному пристрої.

Чому вібросигнал потрібно відключати

Часте використання вібрації може призвести до швидкого розряду акумулятора, тому, щоб продовжити час роботи мобільного телефону без постійного заряджання, цю функцію рекомендується вимкнути.

Як вимкнути вібросигнал

Щоб змінити налаштування звуків та вібрації, необхідно в головному меню натиснути на іконку "Налаштування", потім вибрати розділ "Звуки та вібрація". Далі слід перейти в підрозділ "Вібрація під час виклику" та перемістити повзунок вліво. У цьому ж розділі можна вимкнути вібросигнал, який програється в інших ситуаціях, наприклад, при наборі тексту.

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