Загрожує займанням: де в жодному разі не можна заряджати мобільник

Смертельно небезпечний спосіб

Якщо ми підключаємо наш мобільний телефон до зарядного пристрою і вимикаємо його, думаючи, що це прискорить процес зарядки, то телефон продовжить працювати і навіть випромінювати тепло. Через це багато експертів не рекомендують заряджати смартфон поряд з ліжком або на ньому.

Згідно з інформацією від itechua, використання цього способу заряджання може призвести до займання через перегрівання пристрою. З цього випливає, що не рекомендується тримати смартфон на ліжку або поблизу інших легкозаймистих предметів.

Чи можна ставити телефон на зарядку на ніч

Можна залишати свій смартфон на зарядці на ніч, але якщо ви впевнені, що всі компоненти пристрою працюють справно. Контролер заряду обмежує струм, щоб уникнути перезаряджання батареї, відключаючи подачу живлення після її повної зарядки до 100%.

Якщо завжди заряджати свій мобільний телефон до максимуму, то це може призвести до того, що акумуляторна батарея стане непридатною. Тому рекомендується заряджати телефон до рівня від 50% до 70%.

Багато власників смартфонів щодня неправильно користуються цим пристроєм. Наприклад, деякі і не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам.