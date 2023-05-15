Як без проблем заощадити мобільний інтернет на смартфоні: 3 способи

Не завжди користувачі смартфонів мають можливість під'єднатися до Wi-Fi

Мобільний інтернет є майже єдиною основною заміною Wi-Fi, оскільки не всі користувачі можуть використовувати безлімітний інтернет у будь-який час та в будь-якому місці.

Коли ви змушені використовувати мобільну мережу, виникають побоювання щодо витрат на гроші та використання трафіку, пише Ukr.Media. "Телеграф" пропонує три корисні поради, які допоможуть вам економити інтернет на вашому смартфоні та уникнути переплат за послуги свого мобільного оператора.

Як заощадити мобільний трафік на телефоні

1. Відмовитись від автоматичного оновлення додатків

Якщо необхідно оновити програму, процес розпочнеться автоматично відразу після підключення до інтернету. Щоб не використовувати мобільні дані, слід відкрити офіційний магазин програм, перейти в налаштування та вибрати опцію "тільки через Wi-Fi" у розділі автоматичного оновлення програм.

2. Видалити "ненажерливі" програми

Ці програми повинні бути обмежені в доступі до інтернету (що можна зробити в налаштуваннях), проте найкращим рішенням буде видалити їх зі смартфона або замінити на більш економні програми.

3. Не дивитися відео

Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, потрібно уникати перегляду відео на хостингах.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно відключати мобільний інтернет. Чотири головні причини вимикати передачу даних у своєму смартфоні.