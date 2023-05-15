Щоб краще працював: 5 способів потурбуватися про свій телефон

Поради універсальні для будь-якого мобільного телефона

Новий телефон — привід порадіти та активніше почати турбуватися про свій гаджет. Якщо докласти трохи зусиль, телефон довше працюватиме коректно та швидко.

Портал Mobile.asda радить одразу потурбуватися про безпеку телефона ззовні та завести правила, як допоможуть зберегти його електронне "начиння". Вони прості і часто не вимагають особливих зусиль.

Потурбуйтесь про захист. Перше, що вам слід зробити, коли ви отримуєте новий телефон, це переконатися, що ви купили для нього чохол. Хороший чохол має бути міцним, міцним, а в ідеалі – ударостійким і водонепроникним. Захистити телефон варто і спереду — без захисної плівки на екранах телефонів можуть бути плями від відбитків пальців, подряпини та тріщини.

Тримайте його в чистоті. Утримання телефону в чистоті є життєво важливим як для вашого здоров’я, так і для здоров’я вашого пристрою. Телефони в десять разів брудніші за сидіння унітазів, тож ви точно захочете знати, як очистити всі ці неприємні мікроби. Накопичення пилу також може вплинути на роботу телефону.

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Слідкуйте за акумулятором. Підтримка заряду батареї телефону подовжить термін її служби. Догляд за акумулятором здебільшого залежить від того, як ви заряджаєте телефон.

Підтримуйте оновлення програм і системи. Підтримуючи оновлення системи, ви застосовуєте функції безпеки, виправляєте помилки тощо, щоб ваш телефон працював із максимальною потужністю. Якщо ви вирішите не завантажувати їх, ви не тільки ризикуєте підхопити вірус, але й ваш смартфон почне працювати повільніше.

Уникайте критичних ситуацій — падіння, екстремальних температур, води. Якщо зі шкодою від падіння все зрозуміло, то занадто сильна спека або занадто сильний холод може негативно вплинути на продуктивність вашого смартфона, пошкодивши акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити для того, аби телефон не перегрівався у спеку. Також, навіть якщо гаджет впав у воду, його все ще можна врятувати.