Як врятувати ноутбук від перегрівання: прості поради, які обов’язково допоможуть

Ваш гаджет скаже вам більше дякую і буде працювати без гальмування

Комп’ютер став незамінним аксесуаром для повсякденного життя. Чи то для професійної діяльності, чи просто для перегляду фільмів та серіалів, без нього не обійтися. Однак якщо за ним правильно не доглядати, гаджет може вийти з ладу.

Особливо небезпечним може бути сильне перегрівання ноутбука, пише santeplus. Це може призвести до незворотних наслідків та поломок. Як уникнути негативних наслідків – читайте далі.

Як охолодити ноутбук, що перегрівається

Використовуйте вентилятор для охолодження, щоб обмежити перегрів процесора.

Вентильована підставка для комп’ютера — це дуже корисний аксесуар, який має низку переваг. Така підставка підіймає комп’ютер і дозволяє повітря краще циркулювати.

Розберіться з програмами на комп’ютері

Перевірте, чи включені на вашому ПК програми, що підвищують температуру процесора. Вони можуть працювати у фоновому режимі протягом усього використання комп’ютера. Найчастіше вони займають мало місця на жорсткому диску, проте вони значно підвищують температуру вашого гаджета. Вимкніть їх, і гаджету стане легше

Щоб запобігти перегріву процесора (ЦП), від’єднайте зарядний пристрій від комп’ютера.

Перш ніж ваш ноутбук досягне критичного рівня, просто не забудьте відключити його від мережі, коли він не потребує заряджання.

А взагалі було б непогано почистити свій гаджет від пилу та іншого бруду. Це можна зробити самостійно, однак, щоб не пошкодити жодних компонентів вашого гаджета, краще віднести його до майстра.

Раніше "Телеграф" писав, що перезавантаження ноутбука вирішує низку проблем. Названо основні причини.