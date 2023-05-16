Чому телефон потрібно класти на стіл тільки екраном вниз: користь, про яку багато хто і не здогадується

Слідкуйте, щоб місце, куди ви кладете телефон, було чистим і без небезпечних предметів.

Чи знаєте ви, що якщо ви не поводитеся правильно зі своїм мобільним телефоном, то ваш дорогий гаджет навряд чи прослужить довго. Багато користувачів не знають про це, але те, як ви кладете свій пристрій на стіл, також може мати вплив на його довговічність.

Фахівці рекомендують завжди класти мобільний телефон лицьовою стороною вниз, і на це є як мінімум три причини, пише santeplus. Чому так читайте далі.

Чому телефон потрібно класти на поверхню лише екраном вниз

Захист камери

Якщо ви постійно тримаєте смартфон лицьовою стороною догори, на невеликій скляній поверхні камери можуть поступово утворитися подряпини. Згодом це може погіршити якість ваших фото та відео. А кладучи гаджет камерою вгору — вона довше залишатиметься цілою.

Збереження батареї

Якщо телефон тримає екран вгору, пристрій увімкнеться, вібрує та подає інші сигнали при надходженні сповіщень. Отже, неминуча втрата заряду. Щоб протягом дня не заряджати акумулятор, краще розташувати пристрій екраном вниз. Це дозволить трохи заощадити енергію.

Вологозахист

Задня частина телефону герметична та додатково захищена від вологи. Що говорить про те, що якщо ваш смартфон лежить екраном вниз, у разі випадкового проливання рідини ризик пошкодження буде набагато меншим. Майте на увазі, що екран є дуже вразливим і дуже дорогим елементом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди не варто класти телефон перед сном. Від смартфона виходить шкідливе для здоров’я випромінювання.