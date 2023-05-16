Непробачні помилки, що руйнують акумулятор телефону: ми все це робимо

Навички, які можуть пошкодити акумулятор мобільного телефону.

Батарея – це важливий елемент, від якого залежить продуктивність телефону. Якщо ви правильно доглядатимете за своїм гаджетом, то і батарея збережеться в хорошому стані з часом. Однак, на жаль, більшість користувачів схильні ставитися до телефону погано, іноді навіть цього не підозрюючи.

Як зазначає портал santeplus, ми часто робимо помилки, які можуть мати серйозні довгострокові наслідки. Розповідаємо про звички, які потрібно змінити, щоб не зашкодити акумулятору мобільного телефону.

Як не можна заряджати телефон

Не використовуйте невідповідний зарядний пристрій

Зарядний пристрій, не призначений для мобільного телефону, може скоротити термін служби будь-якого акумулятора. Тому вибирайте, наскільки це можливо, оригінальний зарядний пристрій, навіть якщо він дорожчий, щоб краще захистити свій мобільний телефон і уникнути швидкого зношування.

Не заряджайте мобільний телефон, коли він гарячий

Ще одна помилка, що повторюється: заряджати смартфон, поки він гарячий. Коли ви підключаєте зарядний пристрій до розетки, і він вже має високу температуру, він може перегрітися, що може призвести до подальшого пошкодження акумулятора.

Не заряджайте акумулятор до 100%

Батарея вашого мобільного телефону страждає, коли вона заряджена на 100%. Настійно рекомендується підтримувати її рівень між мінімумом 20% та максимумом 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів.