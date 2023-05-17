Зробіть свій телефон швидше за допомогою простого трюку: покращиться продуктивність та швидкість

Також корисно періодично вимикати та перезавантажувати мобільний

Коли ваш мобільний стає повільним, він може швидко стати неприємним і дратівливим, і зовсім не має значення новий гаджет або йому вже кілька років. Різниця лише в тому, що старий пристрій може погано працювати через "вік", а якщо глючить новий — це проблема.

На щастя, є одна хитрість, яка допоможе зробити так, щоб пристрій працював так само швидко, як першого дня, пише santeplus. Все, що потрібно зробити, це завжди встановлювати останню доступну версію оновлень на свій гаджет.

Як прискорити свій телефон

При підключенні до мережі Wi-Fi не забудьте запустити процес оновлення програмного забезпечення на своєму мобільному телефоні. Ця дія дуже проста і здійснюється з налаштувань вашого телефону. Ми радимо робити це вночі, тому що оновлення вимагає часу для встановлення.

Оновлення мобільного телефону до останньої версії Android або iOS завжди практично, оскільки, крім можливих візуальних та функціональних модифікацій, оновлення служать для інтеграції нових виправлень безпеки, виправлень помилок та оптимізації системи. Тому, якщо ви хочете мати максимально оптимізований мобільний телефон, рекомендується оновити його.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди не варто класти телефон перед сном. Від смартфона виходить шкідливе для здоров’я випромінювання.