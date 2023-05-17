Є п’ять простих кроків: як прискорити роботу мобільного інтернету

Є п’ять простих кроків, які помітно прискорять роботу інтернету на мобільному.

Повільна робота мобільного інтернету може максимально дратувати, але є прості поради, які допоможуть прискорити завантаження відео, сторінок у браузері та роботу месенджерів.

Фахівці розповіли про п’ять простих кроків, які допоможуть вам забути про проблеми з мобільним інтернетом.

1. Очистіть кеш

Кеш впливає не тільки на обсяг внутрішньої пам’яті, він також може бути причиною повільного мобільного інтернету.

Спробуйте очистити кеш і ви побачите, що це безперечно збільшить швидкість завантаження.

2. Закрийте зайві програми

Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть обмежувати швидкість вашого мобільного інтернету. Чим більше програм у вас запущено, тим повільніше буде його швидкість.

3. Вимкніть автоматичне оновлення для ваших програм

Оновлення програм відбуваються непомітно у фоновому режимі, але насправді під час використання телефону ці процеси відчуваються. Найкраще оновлювати програми вручну перед сном.

4. Використовуйте інший браузер/полегшені програми

На швидкості вашого мобільного інтернету це навряд чи позначиться, але в цілому полегшені версії браузерів працюють набагато швидше за своїх "старших братів".

5. Скиньте налаштування мережі

Мережева настройка на вашому телефоні може бути автоматично включена, що також може уповільнювати роботу інтернету.

Як скинути налаштування мережі:

Перейдіть до "Параметри" > "Мобільні мережі" > "Оператор мережі" > "Вибрати автоматично" > "Вимкнути". Після цього вам належить вручну вибрати свого мережного провайдера та перезавантажити телефон.

Раніше "Телеграф" писав про те, що навіщо потрібно відключати мобільний інтернет.