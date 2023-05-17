Мобільний телефон буде розряджатися повільніше: найшвидше рішення для економії заряду

Варто просто налаштувати гаджет, щоб він довше залишався зарядженим

Багато користувачів запитують, як продовжити час автономної роботи мобільного телефону. Наші смартфони розряджаються з різних причин, у тому числі через популярні програми. Однак більшість енергії акумулятора забирає екран.

Щоб телефон залишився зарядженим довше, скористайтеся простим лайфхаком. Його суть у тому, щоб зменшити яскравість дисплея, пише macworld.com.

Так, підсвічування екрану пристрою вимагає багато енергії. Тестування показало, що надмірна яскравість екрану була найбільшою причиною втрати заряду батареї iPhone та iPad. Якщо встановити нижчий рівень яскравості екрана, то відсотки заряду будуть зменшуватися набагато повільніше, ніж якщо ваш дисплей буде підсвічуватись по максимуму.

Найшвидше рішення заощадити заряд смартфона – відрегулювати яскравість. Якщо мова йде про iPhone, то ви можете здійснити налаштування за допомогою повзунка в Центрі управління, доступ до якого можна отримати, провівши пальцем вгору від нижньої частини дисплея. Перетягніть повзунок яскравості вниз, наскільки це можливо.

Функція автояскравості, як можна припустити, призначена для заощадження заряду батареї, проте це не завжди так працює. Щоб продовжити час автономної роботи гаджета, краще використовувати ручні налаштування та вимкнути автоматичну яскравість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що видалення однієї популярної програми на мобільному телефоні збереже повну батарею. Ця програма вважається одним із головних пожирачів заряду.