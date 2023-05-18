Відключення лише однієї функції на телефоні заощадить заряд: швидке рішення

Одна популярна опція активно витрачає акумулятор гаджета, але є важливий нюанс

Розрядка мобільного телефону може статися в найневдаліший момент. Смартфон сідає через популярні програми та різні функції. Однак, за допомогою простих маніпуляцій можна заощадити заряд гаджета.

Якщо потрібно, щоб телефон довше залишався зарядженим, скористайтесь простим лайфхаком. Його суть у тому, щоб відключити одну опцію – Wi-Fi, радять експерти macworld.com.

Так, відключення Wi-Fi не дозволить телефону шукати бездротові мережі, до яких він може приєднатися. Існує кілька ситуацій, коли відмова від використання Wi-Fi може зупинити розрядку акумулятора. Так, у разі слабкого сигналу Wi-Fi вашому пристрої потрібно більше енергії для передачі та прийому даних.

Разом із тим, не рекомендується використовувати 3G/4G за наявності доступної мережі Wi-Fi. Справа в тому, що при підключенні до Wi-Fi той же iPhone споживає менше енергії, ніж при виконанні того ж завдання через 3G/4G. Саме тому Apple часто вказує різний час автономної роботи гаджета при включенні 3G/4G або Wi-Fi, причому різниця іноді сягає декількох годин на користь останнього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із головних пожирачів заряду на мобільному телефоні є популярний додаток. За можливості, експерти рекомендують його видалити. Різницю в автономній роботі гаджета ви відразу помітите.