Не дати подряпинам шанс: як найкраще захистити екран смартфона від пошкоджень

Є і бюджетні, і дорожчі варіанти

Турбота про захист телефона — одна з основних, якщо ви хочете аби він працював якнайдовше. Окрім вибору захисного чохла, експерти радять використовувати захисний екран.

Портал Mobile.asda звертає увагу — без захисного покриття плями від відбитків пальців, подряпини та тріщини будуть на екрані телефону. Наявність захисної плівки чи скла означає, що ви матимете ще один рівень захисту свого телефону. Сам протектор може мати подряпини та тріщини, але якщо він хороший, вони не вплинуть на екран вашого телефону під ним.

Існує кілька різних типів матеріалів, з яких можуть бути виготовлені захисні екрани:

Поліетилентерефталат (ПЕТ) – такі плівки забезпечують найменший захист від подряпин і ударів, але вони дешеві, легкі та тонкі

Термопластичний поліуретан (TPU) – це більш гнучкий матеріал, після нанесення якого потрібно розгладити бульбашки повітря, але забезпечує відносно міцне покриття

Загартоване скло — найкращий варіант. Загартоване скло товще та міцніше, ніж пластикові захисні плівки, і це означає, що ваш екран більш стійкий до подряпин та інших видимих ​​пошкоджень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон варто класти екраном донизу на стіл. Серед переваг такого способу — захист фронтальної камери від подряпин.