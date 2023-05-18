Розгортається за дві хвилини: чим особливі французькі гаубиці на фронті (відео)

У Франції вона не здобула визнання, проте в Україні може бути корисною

Україна на фронті використовує не тільки найновітніше західне обладнання, а й перевірені часом моделі. Серед них TRF1 — французька 155-мм польова гаубиця. Вона була розроблена в кінці 70-х років, однак в серію випущена була лише в 1989 році.

Попри те що це була новинка, вона не отримала популярності і з Франції їх експортували в інші країни, зокрема й в Україну. Вона призначена для артилерійських полків піхотних та танкових дивізій. Своя швидкість — 8 км/год. Має напівавтоматичне заряджання. Після встановлення на лафет гаубиця здатна вести вогонь з кутом нахилу 65 градусів, 27 вліво і 38 вправо.

Характеристики TRF1:

Максимальна дальність стрільби становить 24 км зі стандартними снарядами HE-FRAG та 30 км з боєприпасами з реактивним зарядом.

Дальність стрільби прямою наводкою — 2 км.

Максимальна скорострільність — 6 снарядів за хвилину. Такий темп стрільби можна підтримувати протягом 2 хвилин.

Сталий темп стрільби — 2 снаряди на хвилину.

Екіпаж 8 чоловік.

Підготовка до стрільби — 2 хвилини.

Цю гаубицю оснастили двигуном, бо вона була занадто важка для переміщення екіпажем. У французські армії буксирувалась важкою вантажівкою Renault TRM-10000.

Раніше "Телеграф" розповідав про нещодавно помічені на фронті румунські гаубиці, які є версією радянської Д-20. Про їхню передачу офіційно не оголошували.