Розгортається за дві хвилини: чим особливі французькі гаубиці на фронті (відео)
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У Франції вона не здобула визнання, проте в Україні може бути корисною
Україна на фронті використовує не тільки найновітніше західне обладнання, а й перевірені часом моделі. Серед них TRF1 — французька 155-мм польова гаубиця. Вона була розроблена в кінці 70-х років, однак в серію випущена була лише в 1989 році.
Попри те що це була новинка, вона не отримала популярності і з Франції їх експортували в інші країни, зокрема й в Україну. Вона призначена для артилерійських полків піхотних та танкових дивізій. Своя швидкість — 8 км/год. Має напівавтоматичне заряджання. Після встановлення на лафет гаубиця здатна вести вогонь з кутом нахилу 65 градусів, 27 вліво і 38 вправо.
Характеристики TRF1:
- Максимальна дальність стрільби становить 24 км зі стандартними снарядами HE-FRAG та 30 км з боєприпасами з реактивним зарядом.
- Дальність стрільби прямою наводкою — 2 км.
- Максимальна скорострільність — 6 снарядів за хвилину. Такий темп стрільби можна підтримувати протягом 2 хвилин.
- Сталий темп стрільби — 2 снаряди на хвилину.
- Екіпаж 8 чоловік.
- Підготовка до стрільби — 2 хвилини.
Цю гаубицю оснастили двигуном, бо вона була занадто важка для переміщення екіпажем. У французські армії буксирувалась важкою вантажівкою Renault TRM-10000.
Раніше "Телеграф" розповідав про нещодавно помічені на фронті румунські гаубиці, які є версією радянської Д-20. Про їхню передачу офіційно не оголошували.