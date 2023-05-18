Щоб Wi-Fi не був повільним, тримайте роутер подалі від одного предмета: він є в будинку кожного

Правильне розташування роутера — запорука хорошого інтернету

Однією з найдратівливіших щоденних проблем є перебої в роботі Wi-Fi або дуже повільне з’єднання, яке заважає нам нормально користуватися інтернетом, від чого часто страждає наша робота. Причин чому так відбувається безліч, проте найчастіше така повільність пов’язана з розташуванням роутера.

Перше правило установки роутер – переконайтеся, що ви розмістили його у стратегічно правильному місці, де ви отримаєте добрий сигнал. Бажано робити це далеко від деяких "паразитів", такого як телевізор, тому що його перешкоди можуть легко сповільнити маршрутизатор, пише santeplus. Однак це ще не найбільший ворог хорошого з’єднання.

Чому Wi-Fi повільно працює

Багато хто цього не підозрює, але в кожному будинку є один пристрій, який може значно погіршувати сигнал Wi-Fi. І це мікрохвильова піч. Навіть попри те, що техніка знаходиться на кухні, вона може спричинити уповільнення вашого з’єднання. Все тому, що вона використовує ту ж частоту, що і Wi-Fi (2,450 ГГц), що викликає всілякі перешкоди.

Тому важливо приділити особливу увагу розташування модему, щоб його продуктивність була дійсно оптимальною. Секрет у тому, щоб розмістити його в центрі будинку, але насамперед якомога далі від джерел енергії, які можуть уповільнити з’єднання.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.