Уникайте цих двох помилок, якщо не хочете "вбити" батарею свого телефону: корисні поради

Ці прості дії потроху гублять ваш мобільний телефон

Попри значні інновації в телефонії, у тому числі бездротову зарядку, акумулятор все одно не є "безсмертним", і його продуктивність залежить від правильної зарядки. Іншими словами, погані звички у користуванні є прямим наслідком швидкої розрядки та поломки телефону.

Щоб не пошкодити акумулятор вашого мобільного телефону, ви обов’язково повинні змінити певні звички і уникати помилок, що повторюються, які скорочують термін його служби, пише santeplus. Розповідаємо про двох найпопулярніших "ворогів" наших гаджетів.

Заряджання до 100%

Експерти рекомендують підтримувати заряд батареї в діапазоні від 20 до 80%. Ця звичка запобігає передчасному зношенню елементів акумулятора, тим самим продовживши термін його служби.

Зарядка на всю ніч

Не варто залишати телефон увімкненим на ніч. Майте на увазі, що він оснащений системою безпеки, яка запобігає подачі живлення на акумулятор, коли він повністю заряджений. Тому при досягненні 100% пристрій поступово починає споживати енергію, і почне відновлювати зарядку щоразу, коли його заряд падає до 99%. Такий цикл перезаряджання прискорює знос елементів акумулятора та скорочує термін його служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон слід класти екраном униз на стіл. Серед переваг такого способу – захист передньої камери від подряпин.