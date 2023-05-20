Що потрібно зробити, щоб телефон заряджався швидше: два прості правила

Ефективні лайфхаки, які скоротять час заряджання щонайменше вдвічі

Мобільний телефон є одним з найпопулярніших технологічних пристроїв у світі, який використовується протягом усього дня для дзвінків, надсилання повідомлень, перевірки електронної пошти або перегляду соціальних мереж. Через це він швидко зношується. Щоб прискорити час зарядки свого гаджета і полегшити "страждання", без нього є два простих правила.

Як зазначає портал santeplus, ці рішення прості у застосуванні та допоможуть вам отримати максимальну віддачу від вашого смартфона. Для забезпечення оптимального часу заряджання потрібно зробити це:

Як прискорити заряджання телефону

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Перше, що потрібно зробити, щоб прискорити процес заряджання, — це припинити користуватися телефоном, поки він підключений до мережі. Цей жест може зашкодити компонентам батареї.

Зніміть чохол із телефону

Інший спосіб збільшити термін служби батареї – зняти чохол із телефону перед його зарядженням. Цей аксесуар, корисний для захисту телефону від зовнішніх ударів, може також пошкодити його. Стримуючи тепло, цей захист може призвести до нагрівання телефону та перегрівання акумулятора.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.