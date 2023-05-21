Захист інформації на телефоні: як не підхопити вірус та не "злити" особисті дані

Можна попередити деякі складні ситуації завдяки цим семи правилам

Є багато ознак того, що в телефоні є хтось чужий та ворожий. Це може бути як програма шкідник, що підсовує рекламні банери, так і справжні шахраї які крадуть гроші з рахунку. Підхопити такий вірус можна в мережі.

Портал Mobile.asda нагадує прості правила, як користуватися смартфоном, щоб убезпечити його від сторонніх програм та вірусів. Деякі з них стануть у пригоді і при втраті телефона.

Встановіть надійний пароль

Якщо ваш смартфон буде втрачено або викрадено, буде набагато важче зламати та викрасти вашу інформацію з надійним, безпечним PIN-кодом/паролем.

Існує багато способів безпечного блокування телефону, зокрема:

PIN-код із 6 або більше цифр

Спеціальний пароль з букв, цифр і спеціальних символів

Сканер відбитків пальців, наприклад, Touch ID

Розпізнавання обличчя.

Використовуйте надійні джерела програм

Вебмагазини, такі як Google Play для Android і App Store для iOS, підходять. Але уникайте завантаження програм із невідомих сайтів або безпосередньо за посиланнями; вони можуть переносити віруси! Навіть Google Play і App Store стикалися з вірусами, які пропускали перевірку. Ось чому вкрай важливо спочатку прочитати огляди, перш ніж завантажувати будь-яку програму. Варто також переглянути дозволи програми перед завершенням встановлення, оскільки багато програм запитуватимуть доступ до вашого місцезнаходження, камери, мікрофона, контактів, календаря тощо, що не має бути їм потрібно.

Купуйте свій смартфон у законної компанії

Фальшиві телефони часто продаються від нелегальних виробників і вже попередньо завантажені всі типи зловмисного програмного забезпечення.

Використовуйте лише безпечний Wi-Fi

Підключайтеся до безпечних приватних мереж, як удома. Попри спокусу, відкриті бездротові мережі (наприклад, у кафе чи на вокзалах) часто безкоштовні для будь-кого. Це означає, що хтось із необхідними навичками може легко проникнути на ваш пристрій. Можна скористатися мобільними даними свого смартфона; це безпечніше, ніж підключення до публічної мережі!

Не відкривайте підозрілі посилання чи вкладення

Якщо ви отримали текстове повідомлення або електронний лист, що містить гіперпосилання або вкладений файл, не натискайте його, якщо не знаєте, що це абсолютно безпечно.

Уникайте підозрілих вебсайтів

Уникайте підозрілих і небезпечних вебсайтів, оскільки вони зазвичай містять віруси та інше шкідливе програмне забезпечення.

Завантажте додатковий захист

Забезпечте додатковий захист своїх особистих даних, завантаживши додаткові засоби безпеки на свій смартфон. Вибирайте з незліченної кількості антивірусних програм і додатків, доступних в офіційних магазинах програм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити чи є вже віруси на вашому смартфоні. Віруси також можуть націлюватися на особисту інформацію, зокрема яка міститься на картах пам'яті. Шкідник може проникнути навіть під час користування комп'ютером.