Відключення лише однієї опції на смартфоні заощадить заряд: цим "грішать" багато користувачів

Мобільний телефон сідатиме швидше, якщо використовувати віброрежим

Мобільний телефон може розрядитися в непотрібний момент, тому багато користувачів шукають спосіб заощадити заряд гаджета. Енергія витрачається на безліч популярних програм та функцій. Особливо швидко смартфон може сідати, якщо ви любите віброрежим.

Щоб телефон розряджався повільніше, рекомендується вимкнути вібрацію. Цією ефективною порадою поділився ресурс macworld.com.

Мобільні телефони зазвичай надають вибір трьох режимів: звуковий, вібро та без звуку. Не всі люблять слухати рінгтон щоразу, коли їм дзвонять, однак і "повна тиша" небажана, адже можна пропустити важливе повідомлення. У такому разі вібрації стають золотою серединою, але, як виявилося, це не найкращий вибір, якщо ви прагнете витрачати менше енергії батареї.

Простий спосіб заощадити заряд смартфона – вимкнути вібрацію. Перейдіть в "Налаштування" > "Звуки та тактильні відчуття" й відключіть обидві опції вібрації. Ваш пристрій тремтить, як божевільний, коли надходить безліч повідомлень, це розряджає батарею, як ніщо інше.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші важливі налаштування звуку на мобільному телефоні. Якщо вам потрібно збільшити час автономної роботи гаджета, гучність сигналів рекомендується зменшити до мінімально комфортної.