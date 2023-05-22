Мочити не обов’язково: як безпечно дізнатися, чи є вологозахист у вашого телефону

У багатьох смартфонах є функція вологозахисту

Дізнатися про те, чи є вологозахист у вашого телефону можна і без "крайніх заходів", таких як опускання гаджета у воду.

Експерти поділилися додатком, який точно визначить — чи може ваш смартфон чинити опір попаданню вологи.

У деяких телефонах функція вологозахисту є за замовчуванням, хоча ви навіть не знаєте про це.

Дуже корисним буде лайфхак і для тих, хто віддав смартфон у ремонт. Завдяки додатку ви точно дізнаєтесь, чи залишився ваш гаджет стійким до води після того, як його розбирали.

Програма називається Water Resistance Tester і доступна вона для телефонів на Android. Завантажити її можна в маркеті від Google Play за посиланням.

Для перевірки наявності важливої функції в телефоні програма використовує барометричний датчик, який зараз є майже в кожному сучасному Android-пристрої.

За допомогою програми відбувається замір тиску в різних місцях корпусу гаджета, а також перевіряється робота захисних пломб.

Сам процес триває лише кілька хвилин. Після завершення перевірки програма попросить вас натиснути двома пальцями на вказані точки на екрані, щоб отримати результат.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення однієї функції помітно вплине на знос батареї.