Що буде з телефоном, якщо заряджати його кілька разів на день: багато хто про це не знає

Хитрості, які допоможуть збільшити життя вашого гаджета

Усі очікують від свого смартфона одного й того самого — щоб він працював якомога довше і довго не розряджався. Однак багато користувачів забувають, що якість роботи їхнього телефону залежить тільки від них самих. Тобто від того, як вони своїм гаджетом користуються, і чимало важливо — як його заряджають.

Багато користувачів по-старому живуть за "правилом": розряджай телефон в 0, а після заряджай до 100%, щоб якомога рідше ставити свій гаджет на зарядку, сподіваючись збільшити термін його життя. Однак така дія має лише зворотний результат, пише santeplus.

Згідно з дослідженням, проведеним сайтом Battery University щодо життєвого циклу, було показано, що часткова зарядка та розрядка знижують навантаження на акумулятор і дозволяють продовжити термін її служби. Таким чином, щоб запобігти надмірному навантаженню на акумулятор, краще заряджати телефон короткі проміжки часу кілька разів на день.

При цьому, бажано дотримуватися ще кількох правил. Уникайте підключення пристрою при 50% заряду батареї і не забувайте застосовувати правило 20-30%. Саме в такому діапазоні можна телефон ставити на зарядку. І відключайте його від мережі, коли він досягне 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон слід класти екраном униз на стіл. Серед переваг такого способу – захист передньої камери від подряпин.