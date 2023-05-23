Як класти смартфон на стіл — екраном вверх чи вниз: не повторюйте помилку

При неправильному положенні може подряпатися камера

Користувачі, залишаючи свій телефон на столі, починають думати про те, як краще покласти його — екраном вниз чи вверх? На дисплей чи задню кришку? Мало хто знає, що неправильне положення може вплинути на тривалість роботи смартфона.

Якщо покласти мобільний телефон екраном вниз, це може продовжити його термін служби, пише mixinform. Ми пояснимо, чому так відбувається.

Як правильно класти телефон на стіл

Багато власників смартфонів воліють класти їх екраном вверх, боячись пошкодити дисплей. Однак вони не враховують, що в цьому положенні може подряпатися камера. Слід класти телефон на стіл екраном вниз — камера, що випирає в деяких моделях, буде в безпеці. Крім того, таке положення допоможе зменшити перегрівання пристрою.

Що стосується захисту екрана, існує безліч різних засобів, таких як плівки, захисне скло та чохли, призначені для його захисту.

Раніше "Телеграф" писав про користь захисного чохла для смартфона. Також ми розповідали, чому не варто заряджати iPhone у чохлі. Фахівці попередили про негативні наслідки.